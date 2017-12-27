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Главная » Мир » В Германии за 2017 год изъяли рекордное количество кокаина

В Германии за 2017 год изъяли рекордное количество кокаина

В Германии за 2017 год изъяли рекордное количество кокаина
Фото: Pixabay

Вероятной причиной увеличения поставок наркотиков послужил рост объема их производства в Южной Америке

27.12.17 70
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В 2017 году правоохранители конфисковали в Германии почти семь тонн кокаина, что более чем в три раза превышает данные предыдущего года.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на немецкий телеканал NDR

Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене - портовых городах с выходом в Северное море.

Вероятной причиной увеличения поставок кокаина в Германию и другие страны западной Европы послужил рост объема производства этого наркотика в Южной Америке.

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение", - поясняет Кристиан Хоппе из BKA. В этой связи он ожидает рост потребления кокаина в Германии.

"Мы имеем дело с наплывом кокаина", - заявил глава управления по таможенным расследованиям Гамбурга Рене Мачке. По его словам, в Германии конфискации подвергается лишь малая часть общего объема кокаина, поставляемого из Южной Америки в Европу.

Напомним, в Испании задержали корабль с почти 4 тоннами кокаина на борту. 

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