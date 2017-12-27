В результате взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали десять человек, из них девять человек были доставлены в больницы.

Об этом заявили в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной, сообщает Интерфакс.

Один человек находится в тяжелом состоянии.

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По информации некоторых СМИ, бомба находилась в камере хранения магазина около полутора часов.

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом".

Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не сообщается.