Библиотека Конгресса больше не будет архивировать каждый твит

Первоначальная база твитов с 2006-го до 2010 года заняла более 133 терабайт

В апреле 2010 года Библиотека Конгресса США объявила о необычной инициативе: она планировала заархивировать огромную базу твитов, оставленных в сервисе микроблогов с 2006-го по 2010 год.

Тогда Twitter поддержал идею и предложил помощь в дальнейшей записи сообщений. Теперь же в библиотеке заявили, что коллекционировать каждый твит уже нет необходимости.

Согласно опубликованному заявлению, которое цитируют мировые СМИ, библиотека продолжит архивацию твитов, но будет делать это выборочно, по важным событиям: политические выборы, крупные общественные события и так далее.

Архивировать твиты начали для потомков: предполагается, что будущие поколения таким образом наглядно увидят, как зарождались социальные сети и насколько они изменили коммуникации людей.

Первоначальная база твитов с 2006-го до 2010 года заняла более 133 терабайт.

Напомним, в США открыли библиотеку твитов Трампа.