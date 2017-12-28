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Главная » Мир » Определен самый загруженный авиамаршрут в мире
Определен самый загруженный авиамаршрут в мире
Фото: iideasmalta.eu

Определен самый загруженный авиамаршрут в мире

На первом месте – южнокорейский внутренний маршрут, на втором – японский

28.12.17 668
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Авиамаршрут между городами Сеул и Чеджу на острове Чеджудо в Южной Корее стал самым загруженным в мире в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Independent.

Более 11 млн человек воспользовались маршрутом Сеул-Чеджу, это на 3 млн больше, чем на втором по загруженности авиамаршруте в мире между японскими городами Токио и Саппоро.

Южнокорейские внутренние рейсы из Сеула на остров Чеджудо настолько популярны, что самолеты отправляются каждые 15 минут. Время в полете занимает чуть меньше часа, билет в одну сторону стоит около $130.

Популярность авиамаршрута во многом связана с большим количеством китайских туристов, выбирающих для отдыха Южную Корею. Китайцев привлекает безвизовый въезд, а также изобилие казино, которые запрещены у них в стране.

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