Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Инфографика Коалиция сбросила на Ирак и Сирию 100 тысяч бомб за три года

Инфографика Коалиция сбросила на Ирак и Сирию 100 тысяч бомб за три года

<span class="label red">Инфографика</span> Коалиция сбросила на Ирак и Сирию 100 тысяч бомб за три года
Фото: shemirankhabar.ir

Террористы ИГИЛ потеряли 98% ранее захваченных ими территорий на Ближнем Востоке

28.12.17 38
000

Антитеррористические усилия на Ближнем Востоке со дня инаугурации президента США Дональда Трампа привели к освобождению за этот период вдвое большего числа людей и на 18% больше территорий, чем за 28 месяцев при прошлом хозяине Белого дома Бараке Обаме. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The Washington Examiner.

20 января 2017 года, когда началась каденция Трампа, примерно 35 тысяч боевиков террористической сети "Исламское государство" контролировали около 45 тысяч квадратных километров в Ираке и Сирии.

По состоянию на 21 декабря оценки военной разведки США следующие: около 1 тысячи боевиков оккупируют менее 5 тысяч кв. км территории в этих двух странах.

В период с сентября 2014 года по январь 2017-го международная коалиция отвоевала у джихадистов немногим более 34 тысяч кв. км земли и освободила от "ига" террористов примерно 2,4 млн человек. В 2017-ом освобождены еще 40 тыс кв. км и около 5,3 млн человек. В целом коалиция сбросила около 100 тыс. бомб.

Пиком военной кампании против ИГИЛ стало освобождение Мосула – де-факто столицы боевиков в Ираке. По словам одного из топ-военных США, это был "самый значительный городской бой со времен Второй мировой войны". По данным коалиции, подтвержденные жертвы среди гражданских при бомбардировках не превышают 0,35%. По данным СМИ, эта цифра в реальности значительно выше.

"И хотя уничтожение "халифата" было подтверждением эффективности стратегии Обамы по работе с союзниками, американские топ-военные отдают Трампу и министру обороны Джеймсу Мэттису должное за прекращение тактики "микроменеджмента" и "чрезмерных ограничений" при Обаме.

"Командиры сейчас работают быстро и эффективно, а не делают постоянные запросы выше по иерархии с просьбой о разрешении то ли на открытие огня, то ли на другие операции. Они могут действовать свободно", - заявил генерал Стивен Таунсенд.

Таким образом, под Новый год статистика говорит следующее: боевики ИГ потеряли 98% ранее подконтрольной им территории.

Карта Сирии и Ирака по состоянию на декабрь 2017 года
(нажмите на изображение, чтобы его увеличить)

Трамп опубликовал у себя в Twitter статистику

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Пентагоне назвали число боевиков ИГИЛ, остающихся в Ираке и СирииИз осажденного пригорода Дамаска начали эвакуировать людейКак боевики сбили самолет войск Асада

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 10417
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 9734
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 10773
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11099
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2585
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4904
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 1669
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6224
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3144
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 6051
  1. Премьер-министр инициирует увольнение главы Укроборонпрома 5236 / 5773
  2. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 4823 / 6196
  3. Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы 2169 / 2543
  4. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 2141 / 4795
  5. Возле Горловки начался обмен пленными 1746 / 1838
  6. Обмен пленными согласовывали не с боевиками, а с Россией, – МВОТ 1662 / 1865
  7. Холодницкий объяснил, почему сняли арест с имущества сына Авакова 1422 / 7976
  8. Москва озвучила свою версию размещения миротворцев ООН на Донбассе 1390 / 3887
  9. Появились первые фото с места обмена пленными в Донецкой области 1170 / 1249
  10. НБУ установил новый порядок почтовых переводов 1082 / 1222
  1. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 12 / 6196
  2. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 9 / 10773
  3. Возле Горловки начался обмен пленными 8 / 1838
  4. Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы 7 / 2543
  5. Холодницкий объяснил, почему сняли арест с имущества сына Авакова 6 / 7976
  6. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 6 / 3248
  7. Москва озвучила свою версию размещения миротворцев ООН на Донбассе 5 / 3887
  8. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 5 / 1496
  9. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 5 / 2291
  10. Украинским военным не будут повышать денежное довольствие 5 / 757
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.