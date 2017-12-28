Взрыв в Петербурге: количество пострадавших выросло до 13

В результате взрыва в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте – 13 человек", – сообщила Митянина.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

По ее словам, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре, из них пятеро в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном.

Ранее сообщалось, что при взрыве в супермаркете в Петербурге пострадали 10 человек. По данным полиции, в районе касс сработало самодельное взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Специалисты оценивают его мощность в 200 г в тротиловом эквиваленте. Следователи квалифицировали взрыв в Петербурге как покушение на убийство.

27 декабря в супермаркете "Перекресток" на севере Санкт-Петербурга произошел взрыв.