Сегодня, 28 декабря, в Кабуле около 10:30 по местному времени у офиса одного из местных информагентств и социально-культурного центра произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены, сообщают афганские СМИ. По их данным, такую информацию озвучили в министерстве внутренних дел Афганистана.

По словам очевидцев, в момент взрыва там находились общественные активисты, которые пришли на мероприятие. Среди погибших есть женщины и дети. Как отмечают чиновники, число жертв может увеличиться, передает LIGA.net.

#KABUL ATTACK - Interior Ministry official confirms 40 killed and 30 others wounded. Women, children and #journalists are among the victims.

#KABUL ATTACK - Footage of the victims of the Kabul suicide attacks that killed 40 and wounded 30. The Taliban has rejected any involvement in the attack. pic.twitter.com/t3D6qfc8rz