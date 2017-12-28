Анкара и Вашингтон закончили визовую "войну"

В турецком МИДе заявили, что не давали США никаких гарантий в связи с уже продолжающимися судебными процессами

Госдеп США заявил о возобновлении выдачи виз гражданам Турции в полном объеме .

"Государственный департамент уверен, что положение в области безопасности улучшилось в достаточной степени, чтобы обеспечить полное возобновление визовых услуг в Турции", - говорится в сообщении Госдепа, которое цитируют мировые СМИ.

При этом, в Вашингтоне подчеркнули, что Анкара согласилась прекратить задержания и аресты сотрудников американского посольства и консульств из числа турецких граждан, ответственных за контакты с местными чиновниками. Подчеркивается, что турецкие власти будут заранее информировать правительство США о намерениях задержать или арестовать любого местного сотрудника дипмиссии.

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В свою очередь Анкара анонсировала возобновление процесса выдачи виз гражданам США в полном объеме, передает Анадолу.

Впрочем, в турецком МИДе заявили, что Анкара не давала США никаких гарантий в связи с уже продолжающимися судебными процессами.

Напомним, в октябре посольство США в Анкаре приняло решение временно прекратить выдачу неиммиграционных виз для граждан Турции.