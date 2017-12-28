Додона предложили отстранить от должности президента Молдовы

Об этом сообщает Newsmaker.

Обращение в КС подали депутаты-демократы Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич от имени парламентской юридической комиссии. Свои требования демократы обосновывают повторным отказом президента Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных Демпартией.

Отметим, 28 декабря Додон повторно отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные правительством. Додон заявил, что не собирается "уступать в этой ситуации".

Депутаты попросили судей срочно рассмотреть их запрос.

При этом Сырбу выразил надежду, что к Рождеству "у нас будет функциональное правительство. Возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис", - заключил депутат.

Напомним, Интерпол отказался объявлять по запросу РФ в международный розыск лидера правящей партии Молдовы.