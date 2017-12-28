Матильда Кшесинская была беременна от императора Николая II, - СМИ

Представители Госархива подтвердили информацию о том, что балерина Матильда Кшесинская была беременна от императора Николая II.

Об этом сообщает радио Говорит Москва.

Выяснилось, что абзац о беременности от цесаревича Матильда Кшесинская вычеркнула из воспоминаний собственноручно, сообщила директор Госархива Лариса Рогова на запрос радиостанции.

"Сотрудник газеты "Московский комсомолец" А. Добровольский действительно работал с документами фонда № 10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М. Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний, приведенный журналистом в своей статье. Пометки в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М. Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является", — сообщила Рогова.

Отметим, информацию о беременности балерины обнародовало издание "Московский комсомолец", журналисты которого откопали в Госархиве РФ неизданный фрагмент мемуаров танцовщицы.

В мемуарах описывается случай, который произошел зимой 1893 года. "Однажды Великий Князь Александр Михайлович, который служил тогда в Гвардейском Экипаже, предупредил меня, что в такой-то день и час он будет проходить по набережной со своей ротой и хором музыки. В условленный день и час я выехала на своей одиночке в санях с Ольгой Преображенской, с которой тогда очень дружила, на набережную. Мы стали обгонять роту, которую вел Великий Князь, как вдруг грянула музыка, моя лошадь испугалась и понесла, — говорится в тексте. — Кучер не мог ее удержать, сани опрокинулись, но, на наше счастье, не в сторону панели, где был ряд гранитных тумб, о которые мы могли разбить себе головы, а в сторону улицы. Ольга, Оляша, как мы ее называли, первая вылетела из саней, а я с трудом освободилась из-под меховой полости и тоже в конце концов вылетела из саней в снег, сильно расшибла себе руку, да и вся вообще здорово расшиблась".

Но в папке Госархива нашлось продолжение: "Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно… расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла".

Напомним, фильм Алексея Учителя "Матильда" вызвал протест православных активистов, во главе которых стояла депутат Госдумы Наталья Поклонская.