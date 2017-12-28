В Италии распущен парламент

Об этом сообщается на сайте президента, на который ссылаются мировые СМИ.

"Президент Италии Серджо Матарелла подписал указ о роспуске сената и палаты депутатов. Досрочные парламентские выборы должны пройти в Италии до апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что указ был подписан после того, как президент встретился с главами двух палат парламента.

После роспуска парламента должны состояться очередные парламентские выборы, дата которых будет определена на заседании Кабинета министров.

Напомним, Путин не приехал на собственное выдвижение в президенты.