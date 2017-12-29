Пьяный украинец на фуре протаранил полицейское авто в Германии

Украинец за рулем фуры в Германии протаранил полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя женщина-патрульная. Водителя задержали. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Дюссельдорфе Владислава Егорова.
Сейчас мужчина находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северный Рейн-Вестфалия.
"Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие", - сказал генконсул.
По его словам, 40-тонная фура с украинскими номерами под управлением гражданина Украины в ночь на четверг протаранил полицейский автомобиль неподалеку немецко-голландской границы, на автобане 61 около Фирзена.
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В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, двое ее коллег попали в больницу с тяжелыми травмами. В крови 48-летнего водителя фуры обнаружили алкоголь - более двух промилле.