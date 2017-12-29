Обладатель "Золотого мяча" станет президентом Либерии

Экс-футболист Джордж Веа выиграл президентские выборы в Либерии. Об этом сообщает DW.

По результатам подсчета 98% бюллетеней, во втором туре голосования за 51-летнего экс-спортсмена проголосовал 61,5 % избирателей.

Другим претендентом на пост главы государства являлся вице-президент Джозеф Боакаи. В ходе первого тура выборов Веа опередил соперника, но не смог набрать необходимых 50% голосов для победы.

Эти выборы стали первой за более чем 70 лет демократической передачей власти в стране. Нынешний президент, лауреат Нобелевской премии мира Элен Джонсон-Серлиф возглавляла страну 12 лет и больше не может выставлять свою кандидатуру. Она стала президентом Либерии в 2006 году после того, как ее предшественник Чарльз Тейлор был смещен повстанцами в 2003 году, что привело к окончанию многолетней гражданской войны.

Веа играл нападающим в клубах "Пари Сен-Жермен" и "Милан". В 1995 году он был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. А также в качестве лучшего футболиста Европы получил "Золотой мяч". Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).