Еще один человек находится в тяжелом состоянии

В Москве автобус врезался в остановку. В результате погибли два человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

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На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус полностью смял остановку.

Напомним, 25 декабря в Москве пассажирский автобус на скорости въехал в пешеходный переход, сбив прохожих, в результате чего 4 человека погибли, 11 ранены.