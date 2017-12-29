В пожаре в Нью-Йорке погибли 12 человек

Пожар стал самым крупным по количеству жертв за последние 27 лет

В результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на The New York Times.

Возгорание случилось на первом этаже пятиэтажного здания в Бронксе вечером 28 декабря.

Пожарные отметили, что тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. Локализовать пожар удалось в течение трех часов. Из здания спасли 12 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

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Одним из погибших стал годовалый ребенок. Очевидцы рассказали, что пожар начался внезапно, а помещения заполнились черным дымом от горящей резины. Причина пожара пока не установлена.

Пожар стал самым крупным в Нью-Йорке по количеству жертв с 1990 года, когда в результате поджога в клубе Happy Land погибли 87 человек.