Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Аудио Российские пранкеры поговорили с послом США в ООН от имени премьера Польши

Аудио Российские пранкеры поговорили с послом США в ООН от имени премьера Польши

<span class="label red">Аудио</span> Российские пранкеры поговорили с послом США в ООН от имени премьера Польши
Никки Хейли / Фото: flickr.com/photos/unisgeneva

У Никки Хейли отказались комментировать произошедшее

29.12.17 52
000

Российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. 

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill. 

Видео в YouTube было обнародовано еще 22 декабря. Двое пранкеров - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - обнародовали видео, на котором женщина, идентифицированная как Никки Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. 

"Позвольте мне начать с большой благодарности вам за поддержку, которую мы получили в ходе сегодняшнего голосования. Мы этого никогда не забудем", - говорит Хейли. 

Отметим, что речь идет о голосовании за резолюцию, в которой осуждалось решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Польша была одной из 35 стран, которые воздержались от голосования по этой резолюции. 

Во время разговора с Хейли один из пранкеров спросил ее о вымышленном острове Биномо в Южно-Китайском море.

- "Вы знаете Биномо?", - спросил пранкер.

- "Да, да", - ответила Хейли.

- "У них были выборы, и мы считаем, что россияне вмешались", - сказал он.

- "Да, абсолютно, они это сделали, - ответила Хейли. - Мы очень внимательно следили за этим, и я думаю, что мы будем продолжать наблюдать, поскольку нас волнуют вопросы, которые продолжают развиваться в регионе Южно-Китайского моря". 

Сообщается, что представитель Хейли, Джон Дегори, отказался от комментариев после обнародования видео изданием "The Post and Courier". "Нам нечего сказать в связи с этим в настоящее время", - сказал он.

 

Напомним, в июле этого года российские пранкеры разыграли министра энергетики США Рика Перри, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Даже после реализации минских соглашений США снимут с РФ лишь часть санкций, – ВолкерСтолтенберг рассчитывает на активизацию диалога НАТО с РФ в 2018 годуБалкеры доставили в Украину еще почти 134 тыс. тонн угля из США

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 11407
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 10637
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11380
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11769
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2906
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 5038
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 2019
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6412
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3336
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 6862
  1. Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску Суркисов 8004 / 8407
  2. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 1855 / 9612
  3. Киевский подросток заработал на фейковом обменнике 3,8 млн грн 1460 / 1781
  4. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 1451 / 7044
  5. В украинских тюрьмах находится около 320 россиян, - Лутковская 1318 / 1528
  6. В аэропорту "Борисполь" могут снести два терминала 1112 / 1303
  7. Откройте глаза. Как невидимые гориллы спасают Украину 1084 / 1198
  8. "Офшорный список" Украины пополнился новыми странами 1008 / 1189
  9. Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка 909 / 1096
  10. Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен 880 / 2041
  1. Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка 12 / 1096
  2. Откройте глаза. Как невидимые гориллы спасают Украину 10 / 1198
  3. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 8 / 593
  4. В украинских тюрьмах находится около 320 россиян, - Лутковская 4 / 1528
  5. Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки 4 / 743
  6. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 4 / 7044
  7. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 4 / 5312
  8. Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен 4 / 2041
  9. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 3 / 1051
  10. Что и куда экспортировала Украина в 2017-м 3 / 892
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.