Экс-главу Росграницы посадили на девять лет

Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова за мошенничество.

Как сообщает Интерфакс, Безделову также назначен штраф в размере миллиона рублей.

По версии следствия, Дмитрий Безделов вместе с сообщниками, среди которых был его заместитель и руководители нескольких компаний, в 2009-2013 годы похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в разных регионах России.

Дмитрий Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году экстрадировали в Россию. Свою вину он не признавал.

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