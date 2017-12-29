Мадрид надеется на отказ Барселоны от независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что намерен созвать новый парламент Каталонии 17 января и надеется на отказ Барселоны от стремления к независимости, вызвавшей серьезный политический кризис.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на El Pais.
Мадрид определил дату начала работы нового правительства Каталонии через неделю с небольшим после состоявшихся выборов в регионе, на которых вновь собрали больше всего голосов сторонники сепаратизма.
На первом заседании парламент, как правило, депутаты выбирают спикера. Он уже в свою очередь дает старт формированию правительства.
Напомним, Мадрид выводит из Каталонии дополнительные силы полиции.