Входы в московское метро ограждают бетонными блоками

В российской столице у входов на самые загруженные станций метро, а также в местах массовых скоплений людей установят около 800 бетонных заграждений.
Это будет сделано для обеспечения безопасности на новогодние каникулы, передают Вести.ру.
Уточняется, что работа по организации безопасных пространств, оборудованных заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в места массового скопления людей, ведется в Москве не первый год.
Отметим, в Москве на этой неделе автобус въехал в группу людей в переходе на станцию метро "Славянский бульвар", пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.
Напомним, в новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на три часа дольше.