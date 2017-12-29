Входы в московское метро ограждают бетонными блоками

На этой неделе автобус въехал в группу людей в переходе на станцию метро "Славянский бульвар"

В российской столице у входов на самые загруженные станций метро, а также в местах массовых скоплений людей установят около 800 бетонных заграждений.

Это будет сделано для обеспечения безопасности на новогодние каникулы, передают Вести.ру.

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Уточняется, что работа по организации безопасных пространств, оборудованных заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в места массового скопления людей, ведется в Москве не первый год.

Отметим, в Москве на этой неделе автобус въехал в группу людей в переходе на станцию метро "Славянский бульвар", пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

Напомним, в новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на три часа дольше.