Теракт в питерском супермаркете совершил ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на SITE Intelligence Group, который занимается мониторингом активности террористов.

"Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в российском городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отметим, вчера президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное заключение для вербовщиков террористов в случае, если совершенный ими теракт привел к гибели людей. Пожизненный срок теперь также может получить человек, вооруживший или тренировавший террориста. Закон опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В случае, если в результате теракта или захвата заложников никто не погиб, максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы (ранее — от пяти до десяти лет).



Если вербовщик террористов использовал свое служебное положение, ему также грозит пожизненное лишение свободы.



За пропаганду терроризма предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Под пропагандой понимается "деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности".

Напомним, Пентагон опроверг сообщение России о победе над ИГИЛ.