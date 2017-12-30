Израиль официально объявил о выходе из ЮНЕСКО

В пятницу, 29 декабря, Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава. Об этом пишет DW.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии. Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Ранее правительство Израиля объявило, что страна начала процедуру по выходу из состава ЮНЕСКО. В Тель-Авиве при этом назвали "храбрым и моральным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации ранее.

"Это смелое и моральное решение, потому что ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она искажает ее", – заявил тогда премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

Напомним, 12 октября Соединенные Штаты заявили о прекращении членства в ЮНЕСКО. Решение о выходе из организации вступит в силу 31 декабря 2018 года.

ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. На данный момент в организацию входят 195 государств-членов. Все они, кроме Лихтенштейна, являются членами ООН.