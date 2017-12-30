Военная роль США в Украине в ближайшее время меняться не будет, - Пентагон

Влияние поставок оборонительного оружия будет незначительным, пока никто не захочет вторгнуться в Украину

Военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Меттис, передает Голос Америки.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украина ", - заявил глава Пентагона.

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Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать Киеву.

"Пока никто не захочет вторгнуться в Украине, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Мэттис.

Ранее в этом месяце Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину на сумму 41,5 млн долларов.