Польша построит на границе с Украиной забор от диких кабанов

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, которым предусматривается строительство ограждения на границе с Беларусью и Украиной протяженностью свыше 1 тыс. км. Об этом сообщает Укринформ.

Забор будет наподобие заграждений вдоль скоростных автодорог и будет строиться в непосредственной близости к границе.

Закон также предусматривается внесение изменений в несколько законов, в частности закон об охоте. Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого предусмотрено предоставление охотникам платного отпуска до шести дней в течение года.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км оценивается в 130 млн злотых (свыше 37 млн долларов). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержание и обслуживание составит 190 млн злотых (свыше 54 млн долл.).Стену будут строить в течение 2018-2021 годов.

Всего в Польше с 2014 года зафиксировано 104 очага африканской чумы свиней, при этом 81 — в этом году. Кроме того, за это время болезнь АЧС выявлена почти у 900 диких кабанов вблизи польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.