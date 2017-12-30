Верховный суд РФ не позволил Навальному баллотироваться в президенты

Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального, поданный из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщил в Twitter юрист политика Иван Жданов.

Представители назвали недопуск к выборам незаконным. Они заявили, что Конституция запрещает избираться на пост президента только недееспособным гражданам и тем, кто находится в местах лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Призыв Навального бойкотировать выборы президента РФ проверят на законность

Представители Центризбиркома в суде утверждали, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, поскольку преступление, за которое он осужден (организация хищения в особо крупном размере), относится к категории тяжких, а судимость не погашена.

Адвокат Навального заявил, что обжалует в ЕСПЧ решение о недопуске оппозиционера на выборы.

Напомним, 25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказалась допустить Навального на президентские выборы из-за его судимости.