Непал запретил подниматься на Эверест в одиночку

Власти Непала запретили альпинистам в одиночку совершать восхождения на горы, находящиеся на территории государства, в том числе и на Эверест. Об этом пишет Громадське со ссылкой на AFP.

Альпинистов, которые не хотят совершать восхождения в команде, обязали нанимать по меньшей мере одного проводника. Запрет также распространяется на незрячих альпинистов и людей с более чем двумя ампутированными конечностями.

Эта мера должна снизить количество инцидентов, которые происходят с альпинистами при восхождении.

Первым человеком, который покорил Эверест с двумя ампутированными ногами стал новозеландец Марк Инглис, он сделал это в 2006 году. Первым слепым человеком, который покорил вершину, стал американец Эрик Вайхенмайер.

Ранее власти Непала просили помочь очистить Эверест от мусора.