29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано -13ºС, что побило рекорд 1903 года

В США из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть знаменитого Ниагарского водопада. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 градусов по Фаренгейту (примерно -13 градусов по Цельсию), что побило рекорд 1903 года.

Мощные потоки воды не замерзли, но капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают на всем вокруг.

На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне -10-15ºС.