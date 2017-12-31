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Главная » Мир » Видео В США частично замерз Ниагарский водопад

Видео В США частично замерз Ниагарский водопад

<span class="label red">Видео</span> В США частично замерз Ниагарский водопад
Фото: twitter.com/JohnCohen

29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано -13ºС, что побило рекорд 1903 года

31.12.17 142
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В США из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть знаменитого Ниагарского водопада. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 градусов по Фаренгейту (примерно -13 градусов по Цельсию), что побило рекорд 1903 года.

Мощные потоки воды не замерзли, но капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают на всем вокруг.

На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне -10-15ºС.

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