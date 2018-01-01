В Швейцарии на высоте 3000 метров открыли пункт для селфи

Теперь без риска сорваться вниз можно сделать фотографию на фоне самого крутого спуска страны

В швейцарском городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден открыли первый оборудованный пункт для селфи на горнолыжной трассе. Об этом сообщает Swissinfo.

Теперь можно будет без риска сорваться вниз сделать фотографию на фоне самого крутого спуска Швейцарии на высоте 2995 метров.

Площадка круглая, сама конструкция из стали, а ее диаметр два метра.