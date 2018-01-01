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Главная » Мир » В Швейцарии на высоте 3000 метров открыли пункт для селфи

В Швейцарии на высоте 3000 метров открыли пункт для селфи

В Швейцарии на высоте 3000 метров открыли пункт для селфи
Фото: swissinfo.ch

Теперь без риска сорваться вниз можно сделать фотографию на фоне самого крутого спуска страны

01.01.18 100
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В швейцарском городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден открыли первый оборудованный пункт для селфи на горнолыжной трассе. Об этом сообщает Swissinfo.

Теперь можно будет без риска сорваться вниз сделать фотографию на фоне самого крутого спуска Швейцарии на высоте 2995 метров.

Площадка круглая, сама конструкция из стали, а ее диаметр два метра.

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