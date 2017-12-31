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Видео Генсек ООН призвал мир объединиться для преодоления угроз

<span class="label red">Видео</span> Генсек ООН призвал мир объединиться для преодоления угроз
Антониу Гуттереш / Фото: alchetron.com

Гутерреш признал, что его надежды на мир в 2017 году не оправдались

31.12.17 43
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает, что перед миром в следующем году, вероятно, встанет много сложных и новых угроз. В своем новогоднем обращении Гутерреш призвал к большему единству для того, чтобы преодолеть эти угрозы, передает Голос Америки.

Генсек признал, что его надежды на мир в 2017 году не оправдались.

"К сожалению, во многих отношениях мир пошел в обратном направлении", – заявил генсек.

Гутерреш назвал свое обращение предупреждением миру об опасности.

"Конфликты углубились, появились новые угрозы. Беспокойство вокруг ядерного оружия на самом высоком со времен холодной войны уровне. Климатические изменения происходят быстрее, чем мы реагируем. Неравенство в мире растет, мы являемся свидетелями чудовищных нарушений прав человека. Национализм и ксенофобия в момент, когда мы вступаем в 2018 год, на подъеме. Я призываю к единству", – сказал Гутерреш.

Но он все же надеется, что мир может стать безопаснее, конфликты и ненависть можно преодолеть. Однако это произойдет лишь в том случае, если мировые лидеры объединятся для преодоления раскола и сплочения людей вокруг общих целей.

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