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Главная » Мир » Палестина отозвала из США своего посла

Палестина отозвала из США своего посла

Палестина отозвала из США своего посла
Флаг Палестины / Фото: jewishjournal.com

Это - реакция на решение Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим

01.01.18 61
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Администрация Палестины заявила об отзыве своего посла из Вашингтона для консультаций. Об этом сообщает BBC со ссылкой на палестинское информационное агентство Wafa, передает Украинская правда.

Такое заявление Палестины – реакция на решение президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим.

Глава администрации Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что не примет никакого мирного плана США после "жеста" Трампа.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

193 члена Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций собирались провести специальную сессию 21 декабря по просьбе мусульманских государств по решению президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь тем странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, в которой США призывают отозвать официальное признание Иерусалима столицей Израиля.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

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