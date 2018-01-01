Яичная революция. Иран захлестнули массовые акции протеста

Протесты в Иране не утихают. Международные СМИ рассказывают о причинах кризиса и дают прогнозы, чем он закончится

Al Jazeera сообщает, что протест вспыхнул 26 декабря во втором по величине городе Ирана Мешхед. Причина – резкий скачок цен на продовольствие. Одни аналитики считают, что экономические проблемы – следствие вовлечённости страны во множество региональных конфликтов. Другие утверждают, что во всём виноваты международные санкции, которые привели к падению уровня жизни иранцев.

29 декабря митинги распространились на столицу Ирана Тегеран и другие крупные города исламской республики. По информации корреспондентов Al Jazeera, к 31 декабря в Мешхеде арестовали 50протестующих. Есть информация о двух погибших в ходе столкновений демонстрантов с правительственными силами.

Профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди уверен, что основными причинами недовольства граждан стало отсутствие экономических улучшений в стране после внедрения Совместного всеобъемлющего плана действий. Цель этого соглашения – постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на отказ Тегерана от программ по разработке ядерного оружия. Маранди считает, что протесты на почве экономических проблем иностранные правительства пытаются политизировать для свержения президента Ирана Хасана Рухани.

Нынешние протесты опаснее для иранского правительства, поскольку в 2009 году у митингующих были лидеры, с которыми можно было договариваться

Правительственное издание Исламской Республики Iran Daily приводит слова председателя Комитета по внешней политике и национальной безопасности исламской консультативной ассамблеи Бруджерди. Он уверен, что протесты возникли из-за попыток Запада изменить результаты Исламской революции 1979 года. Добиваясь своей цели, он играет на чувствах людей.

The New York Times напоминает о том, что сегодняшние демонстрации в Иране – самые масштабные со времён 2009 года, когда страну захлестнули волнения из-за спорного переизбрания на новый срок тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада. Издание отмечает, что теперь иранцы разгневались из-за резкого повышения цен на продукты питания, в частности, яйца, а также из-за желания правительства увеличить цены на топливо.

По мнению The New York Times, перед иранским правительством стоит задача подавить протесты без провоцирования ещё большего недовольства людей. Ничего другого кроме как заблокировать социальные сети, власть пока не предприняла. Зато иранское правительство пообещало увеличить денежные пособия для бедных и создать новые рабочие места в ближайшие годы.

The New York Times отмечает, что протестующие требуют изменить внешнюю политику Ирана, которая влечёт за собой вмешательство во внутренние дела ряда стран Ближнего Востока. По мнению журналистов издания, эти протесты опаснее для иранского правительства, нежели в 2009 году, поскольку тогда у митингующих были лидеры, с которыми можно было договариваться. Сегодня же демонстрации носят стихийный характер, потому их последствия предвидеть невозможно.

Запад иранские протесты расценил положительно. В своём Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп написал, что иранский народ проявил мудрость и теперь он не позволит своему правительству финансировать терроризм.В то же время министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что очень важно дать возможность народу демонстрировать недовольство мирным путём.

Перевод Даниила Непочатова