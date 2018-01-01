Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Яичная революция. Иран захлестнули массовые акции протеста
Яичная революция. Иран захлестнули массовые акции протеста
Фото: Getty Images

Яичная революция. Иран захлестнули массовые акции протеста

Протесты в Иране не утихают. Международные СМИ рассказывают о причинах кризиса и дают прогнозы, чем он закончится

01.01.18 513
100

Al Jazeera сообщает, что протест вспыхнул 26 декабря во втором по величине городе Ирана Мешхед. Причина – резкий скачок цен на продовольствие. Одни аналитики считают, что экономические проблемы – следствие вовлечённости страны во множество региональных конфликтов. Другие утверждают, что во всём виноваты международные санкции, которые привели к падению уровня жизни иранцев.

29 декабря митинги распространились на столицу Ирана Тегеран и другие крупные города исламской республики. По информации корреспондентов Al Jazeera, к 31 декабря в Мешхеде арестовали 50протестующих. Есть информация о двух погибших в ходе столкновений демонстрантов с правительственными силами.

Профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди уверен, что основными причинами недовольства граждан стало отсутствие экономических улучшений в стране после внедрения Совместного всеобъемлющего плана действий. Цель этого соглашения – постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на отказ Тегерана от программ по разработке ядерного оружия. Маранди считает, что протесты на почве экономических проблем иностранные правительства пытаются политизировать для свержения президента Ирана Хасана Рухани.

Нынешние протесты опаснее для иранского правительства, поскольку в 2009 году у митингующих были лидеры, с которыми можно было договариваться

Правительственное издание Исламской Республики Iran Daily приводит слова председателя Комитета по внешней политике и национальной безопасности исламской консультативной ассамблеи Бруджерди. Он уверен, что протесты возникли из-за попыток Запада изменить результаты Исламской революции 1979 года. Добиваясь своей цели, он играет на чувствах людей.

The New York Times напоминает о том, что сегодняшние демонстрации в Иране – самые масштабные со времён 2009 года, когда страну захлестнули волнения из-за спорного переизбрания на новый срок тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада. Издание отмечает, что теперь иранцы разгневались из-за резкого повышения цен на продукты питания, в частности, яйца, а также из-за желания правительства увеличить цены на топливо.

По мнению The New York Times, перед иранским правительством стоит задача подавить протесты без провоцирования ещё большего недовольства людей. Ничего другого кроме как заблокировать социальные сети, власть пока не предприняла. Зато иранское правительство пообещало увеличить денежные пособия для бедных и создать новые рабочие места в ближайшие годы.

The New York Times отмечает, что протестующие требуют изменить внешнюю политику Ирана, которая влечёт за собой вмешательство во внутренние дела ряда стран Ближнего Востока. По мнению журналистов издания, эти протесты опаснее для иранского правительства, нежели в 2009 году, поскольку тогда у митингующих были лидеры, с которыми можно было договариваться. Сегодня же демонстрации носят стихийный характер, потому их последствия предвидеть невозможно.

Запад иранские протесты расценил положительно. В своём Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп написал, что иранский народ проявил мудрость и теперь он не позволит своему правительству финансировать терроризм.В то же время министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что очень важно дать возможность народу демонстрировать недовольство мирным путём.

Перевод Даниила Непочатова

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Трамп решил, что иранцы хотят еды и свободыВласти Ирана заблокировали Instagram и Telegram на фоне массовых протестовМайдан-3 потребует крови власти, — Тарас Стецькив о врагах Украины

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 1507
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 5986
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 6758
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 9441
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 3485
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2145
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 1824
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1258
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1649
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2130
  1. Наштамповали. Важнейшие законы 2017 года 2540 / 2949
  2. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 2231 / 25222
  3. Япония упростила визовый режим для Украины 2091 / 2398
  4. С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 2048 / 26245
  5. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 1823 / 5240
  6. В Украине введены новые правила пересечения границы 1658 / 1903
  7. С 1-го января в Украине вырастет минимальная зарплата 1634 / 1821
  8. Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года 1430 / 2501
  9. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 1408 / 5986
  10. Давай, 2017, – вали уже від нас. А з тобою, 2018, давай домовимось зразу 1334 / 1377
  1. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 25 / 5986
  2. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 15 / 5240
  3. Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года 13 / 2501
  4. Наштамповали. Важнейшие законы 2017 года 11 / 2949
  5. Давай, 2017, – вали уже від нас. А з тобою, 2018, давай домовимось зразу 9 / 1377
  6. Япония упростила визовый режим для Украины 4 / 2398
  7. В Украине хотят законом установить минимальную норму потребления газа для субсидии 3 / 12079
  8. В главном соборе Чехии елку нарядили в цвета украинского флага 3 / 348
  9. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 3 / 25222
  10. Доллар до конца месяца может подняться до 30 грн 3 / 987
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.