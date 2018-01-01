Украина уступила свое место в Совбезе ООН Польше

С 1 января в группе непостоянных членов пребывают также Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар

С 1 января Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы вместо Украины.

Она будет членствовать в Совбезе ООН в течение двух лет, сообщает Польское радио.

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Как отмечается, польская сторона будет участвовать в совещаниях и принятии решений относительно важнейших вопросов мировой безопасности.

Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов пребывают, в частности, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

Напомним, Польша отбивается от ЕС с помощью Украины.