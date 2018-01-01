Каталонский кризис обошелся Мадриду в миллиард евро

Правительство Испании оценило потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость, примерно в один миллиард евро.
Об этом радио SER сообщил министр экономики Испании Луис де Гиндос.
По словам министра, которые цитирует ВВС, если раньше рост экономики Каталонии составлял 0,9 процента, то есть одну пятую часть ВВП Испании, то в связи с кризисом этот показатель сократился до 0,4 процента.
В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.
Напомним, Мадрид надеется на отказ Барселоны от независимости.