Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на самом высоком уровне

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на ВВС.
Отмечается. что такое предложение поступило от Сеула после слов северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что Пхеньян может отправить свою команду для участия в зимних Олимпийских Играх.
Пока не сообщается, кто будет принимать участие в переговорах. Власти КНДР еще не ответили на предложение Южной Кореи.
Напомним, Япония рассматривает четыре варианта начала войны с Северной Кореей.