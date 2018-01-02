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Главная » Мир » Джастин Трюдо расставил приоритеты саммита G7

Джастин Трюдо расставил приоритеты саммита G7

Джастин Трюдо расставил приоритеты саммита G7
Фото: Joint Base Andrews

Одной из ключевых тем станет гендерное равноправие 

02.01.18 186
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что одной из ключевых тем саммита "Большой семерки" (G7) в квебекском Шарлевуа станут вопросы прав женщин и достижения гендерного равноправия.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной повестке дня будущей встречи, сообщает DW.

"Среди других тем встречи - "чистая" энергетика, рост экономики и рынок труда будущего", - заявил он.

Отметим, с 1 января 2018 года Канада по принципу ротации председательствует в объединении, в которое также входят Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.

Напомним, G7 не принимает обязующих решений, однако является важной встречей мировых лидеров для обмена мнениями и наработки общих позиций по важным вопросам глобальной повестки дня.

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