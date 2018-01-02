В Бразилии совершен массовый побег из тюрьмы

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Правоохранителям удалось задержать 27 беглецов, однако остальные до сих пор находятся в розыске.

Стоит отметить, что глава союза тюремных охранников Бразилии Йоримар Бастос заявил о малом объеме средств, которые выделяют на надзор за тюрьмой в Гоянии, в которой 900 заключенных охраняло лишь 5 человек.

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"Вспышки насилия в часто переполненных бразильских тюрьмах случаются регулярно. Правозащитники называют условия в тюрьмах средневековыми, ведь питание в них недостаточное, а камеры часто настолько переполнены, что заключенные даже не имеют достаточно места, чтобы лечь", - говорится в сообщении.

Напомним, на Филиппинах произошел массовый побег заключенных из тюрьмы.