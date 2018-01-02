В Польше рассекретили имена и фотографии педофилов

Доступ к списку имеют полицейские, судьи, прокуроры, а также руководители школ и лагерей для отдыха детей

В Польше с 1 января официально открыт реестр с именами, фотографиями и другими персональными данными педофилов.

Об этом пишет liga.net, ссылаясь на министра юстиции и генерального прокурора страны Збигнева Зебро.

По его словам, после выхода из тюрьмы "преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, кто является их соседом" и соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс страны.

"Право защищать наших детей важнее, чем анонимность преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который ранит детей, должен столкнуться с очень серьезными последствиями", - подчеркнул он.

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Их имена и фотографии размещены в публичной части реестра, где есть данные 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

В закрытую часть реестра попали данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. В этот список также добавили распространителей детской порнографии.

Доступ к списку имеют полицейские, судьи, прокуроры, а также руководители школ и лагерей для отдыха детей, которые обязаны проверять всех желающих устроиться на работу.

Напомним, Католическая церковь Австралии выплатила более $200 млн жертвам священников-педофилов.