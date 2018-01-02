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Главная » Мир » Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия Додона

Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия Додона

Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия Додона
Игорь Додон / Фото: kremlin.ru

Обязанности президента страны временно переходят к председателю парламента или премьер-министру

02.01.18 734
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Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Суд принял решение 2 января по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Напомним, в конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в Конституционный суд Молдовы от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету с запросом, в котором просили "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Депутаты обосновали свое заявление тем, что Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей раньше.

По предложению Филипа Додон освободил от занимаемых должностей шесть из девяти министров правительства. В то же время, Додон отклонил предложенные Филипом кандидатуры членов правительства – пяти министров и двух вице-премьеров. Он заявил, что ни при каких условиях не подпишет указы о назначениях. В канун Нового года Додон повторно отклонил предложенные кандидатуры.

Согласно законодательству Молдовы, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер повторно выдвигает того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента.

В соответствии с этой процедурой был назначен новый министр обороны Молдовы Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом.

Для передачи полномочий президента председателю парламента или премьер-министру необходимо обратиться в Конституционный суд, который, после рассмотрения запроса, принимает решение о временном отстранении президента от должности и делегировании полномочий.

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