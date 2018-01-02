Ким Чен Ын приказал собрать самую большую ракету в истории страны к 70-летию КНДР

Ракета будет называться "Унха-4" и, видимо, будет служить для вывода спутников на орбиту

Северокорейский перебежчик рассказал, что Ким Чен Ын отдал приказ ученым построить ракету, которая станет самой большой за всю историю страны, к 9 сентября, когда будут отмечать 70-летие основания республики. Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на The Telegraph.

В отчете перебежчика сказано, что северокорейский лидер отдал этот приказ на двухдневной встрече старших военных руководителей и ученых в Пхеньяне в средине декабря. Имя информатора не сообщается, его обозначают как, человека, участвовавшего в ракетной программе страны и сохранившего связи с высокопоставленными лицами КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на самом высоком уровне

Информатор рассказал, что ракета будет называться "Унха-4" и станет более крупной версией трехэтапного транспортного средства "Унха-3", которое представляет собой ракету, предназначенную для выведения спутников на орбиту.

"Унха-3" была запущена в феврале 2016 года.