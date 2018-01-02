Обязанности президента Молдовы исполнит спикер парламента

Наиболее вероятно, что церемония подписания указов и приведения к присяге новых министров состоится 5 января

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подтвердил, что будет исполнять обязанности президента и назначит новых членов правительства. Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента, я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", – сказал Канду.

Дата церемонии подписания указов и приведения к присяге новых министров пока не называется. Об этом будет сообщено дополнительно, так как спикер и многие государственные служащие в настоящее время находятся на каникулах. Наиболее вероятно, что церемония состоится в пятницу, 5 января.

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Ранее сообщалось, что 2 января Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. КСМ разрешил спикеру парламента или премьер-министру назначить новых членов правительства.