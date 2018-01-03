Страшное ДТП в Перу: 48 жертв

Количество погибших в результате ДТП в Перу, в результате которого автобус упал в пропасть, возросло до 48 человек.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на El Comercio.

В результате аварии выжили всего шесть человек. Всего в автобусе находились более 50 человек.

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Спасательные работы приостановлены из-за повышения уровня воды, которое угрожает жизни спасателей.

Авария произошла в 70 километрах от столицы Перу Лимы на участке серпантина, известного как Поворот дьявола,где пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой. После удара автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Напомним, за неполный год в ДТП погибло более 3 тысяч украинцев.