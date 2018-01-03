Вашингтон хочет провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране

США созывают экстренные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека из-за масштабных протестов в Иране.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.
Как заявила посол США при ООН Никки Хейли, экстренные заседания ООН будут созваны в ближайшие дни.
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"Нигде в мире нет более безотлагательной проблемы с миром, безопасностью и свободой, чем в Иране", - сказала она, добавив что Вашингтон "приветствует мужество иранского народа".