32-летний актер и манекенщик Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон во время отдыха в Аспене. Прямо на горнолыжном склоне Крис встал на одно колено и попросил Хилтон стать его женой.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Instagram звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Робот София решила создать семью

Согласие Пэрис он закрепил кольцом с огромным 20-каратным бриллиантом.

"Я сказала "да"! Это счастье — обручиться с любовью всей жизни. Мой лучший друг. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что доказал мне, что сказки все же существуют", - написала Пэрис опубликовав фото.

Отметим, Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо. По линии матери у него есть украинские корни. Зилка – девичья фамилия его матери, которую он решил использовать как псевдоним в начале карьеры. Крис известен зрителям по трилогии MTV "Уже можно. Но очень страшно!" и ролями в сериалах "Тайный круг", "10 причин моей ненависти" и "Социопат". Он так же был моделью брендов "Calvin Klein" и "Diesel".