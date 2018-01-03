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Главная » Мир » Фото Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями

Фото Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями

<span class="label red">Фото</span> Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями
Скриншот видео

Согласие девушки закреплено кольцом с 20-каратным бриллиантом

03.01.18 2057
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32-летний актер и манекенщик Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон во время отдыха в Аспене. Прямо на горнолыжном склоне Крис встал на одно колено и попросил Хилтон стать его женой.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Instagram звезды.

Согласие Пэрис он закрепил кольцом с огромным 20-каратным бриллиантом.

"Я сказала "да"! Это счастье — обручиться с любовью всей жизни. Мой лучший друг. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что доказал мне, что сказки все же существуют", - написала Пэрис опубликовав фото.

Отметим, Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо. По линии матери у него есть украинские корни. Зилка – девичья фамилия его матери, которую он решил использовать как псевдоним в начале карьеры. Крис известен зрителям по трилогии MTV "Уже можно. Но очень страшно!" и ролями в сериалах "Тайный круг", "10 причин моей ненависти" и "Социопат". Он так же был моделью брендов "Calvin Klein" и "Diesel". 

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