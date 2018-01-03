В Сирии разбился российский вертолет, двое погибших

В сирийской провинции Хама разбился российский боевой вертолет Ми-24, сопровождавший военный конвой.
Как сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team со ссылкой на профильные форумы, в результате аварии погибли два члена экипажа.
Причиной крушения стали провода, которые по неосторожности задел пилот вертолета.
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Инцидент произошел еще 31 декабря в анклаве, подконтрольном оппозиционным силам, который относится к одной из зон деэскалации, установленных в ходе мирных переговоров в Астане.
В то же время, с какой целью туда направлялась колонна сирийско-российских сил, не известно.
Информацию о гибели военных подтвердили также и в Минобороны РФ, назвав причиной крушения "техническую неисправность", передает Интерфакс.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - заявили в ведомстве.
При этом отмечается, что борттехник вертолета выжил и был срочно эвакуирован.
Напомним, Шойгу отчитался перед Путиным о выводе российских войск из Сирии.