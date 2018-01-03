В Сирии разбился российский вертолет, двое погибших

Минобороны РФ три дня скрывало этот факт

В сирийской провинции Хама разбился российский боевой вертолет Ми-24, сопровождавший военный конвой.

Как сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team со ссылкой на профильные форумы, в результате аварии погибли два члена экипажа.

Причиной крушения стали провода, которые по неосторожности задел пилот вертолета.

Инцидент произошел еще 31 декабря в анклаве, подконтрольном оппозиционным силам, который относится к одной из зон деэскалации, установленных в ходе мирных переговоров в Астане.

В то же время, с какой целью туда направлялась колонна сирийско-российских сил, не известно.

Информацию о гибели военных подтвердили также и в Минобороны РФ, назвав причиной крушения "техническую неисправность", передает Интерфакс.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что борттехник вертолета выжил и был срочно эвакуирован.

Напомним, Шойгу отчитался перед Путиным о выводе российских войск из Сирии.