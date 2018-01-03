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Главная » Мир » Playboy закроет печатную версию журнала

Playboy закроет печатную версию журнала

Playboy закроет печатную версию журнала
Основатель Playboy Хью Хефнер / Фото: nacion.com

При жизни Хью Хефнера этого делать было нельзя

03.01.18 255
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Издатели Playboy могут отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала. 

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). 

"Ранее мы могли бы оправдать убытки…но я не уверен, что печать - лучший способ донести контент до наших будущих потребителей", - заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

По его словам, руководство намерено сосредоточиться на бренде Playboy, который "намного шире, чем небольшое печатное издание". 

По информации WSJ, руководство Playboy Enterprises ведет переговоры о покупке 35% акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, который умер в сентябре 2017 года. Как сообщают источники издания, компания для совершения сделки может направить около $100 млн. 

Газета отмечает, что ранее между Хью Хефнером и Rizvi Traverse, которая владеет контрольным пакетом акций в Playboy Enterprises, была договоренность о том, что печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала. 

Напомним, основатель эротического журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.

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