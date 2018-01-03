Playboy закроет печатную версию журнала

Издатели Playboy могут отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
"Ранее мы могли бы оправдать убытки…но я не уверен, что печать - лучший способ донести контент до наших будущих потребителей", - заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.
По его словам, руководство намерено сосредоточиться на бренде Playboy, который "намного шире, чем небольшое печатное издание".
По информации WSJ, руководство Playboy Enterprises ведет переговоры о покупке 35% акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, который умер в сентябре 2017 года. Как сообщают источники издания, компания для совершения сделки может направить около $100 млн.
Газета отмечает, что ранее между Хью Хефнером и Rizvi Traverse, которая владеет контрольным пакетом акций в Playboy Enterprises, была договоренность о том, что печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала.
Напомним, основатель эротического журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.