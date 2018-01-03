Умер глава американских мормонов

Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на официальный твиттер церкви.
Отмечается, что в возрасте 36 лет Монсон был посвящен в апостолы (высший ранг мормонского духовенства) и вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов. В 2008 году он стал президентом Церкви Иисуса Христа.
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Монсон получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.
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