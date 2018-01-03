Трамп поддержал участников акций протеста в Иране

Президент США Дональд Трамп 3 января в очередной раз выразил поддержку демонстрантам, выступающим против иранского руководства и сложной экономической ситуации в стране.

"Я уважаю народ Ирана, пытающийся бороться с коррумпированным правительством. США окажет вам серьезную поддержку в необходимый момент", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, а также на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций в Иране. По словам Чавушоглу, другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели более 20 человек.