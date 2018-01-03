Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео На западе Европы бушует шторм "Элеонора", есть погибшие и пострадавшие

Видео На западе Европы бушует шторм "Элеонора", есть погибшие и пострадавшие

<span class="label red">Видео</span> На западе Европы бушует шторм "Элеонора", есть погибшие и пострадавшие
Фото: Le Soir

Из-за сильного ветра многие остались без электричества, начались наводнения

03.01.18 795
000

На западе Франции шторм "Элеонора" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 000 домов остаются без электричества, включая 30 000 в Парижском регионе.

Французская железнодорожная компания SNCF сообщила, что региональные поезда не ездят в регионах Нормандии и Эльзаса. Поезда на большие расстояния курсируют в обычном режиме.

В Бельгии шторм бушевал 2 января и утром 3-го с порывами ветра до 120 км/ч, сообщает Le Soir.

Спасатели сейчас разбирают завалы деревьев и поврежденные автомобили, возобновляют поставки электричества.

В двух регионах за сильных дождей начались наводнения. На территории страны также введено "оранжевое" предупреждение.

Агентство DPA сообщает о последствиях шторма на северо-западе Германии. В нескольких районах были затоплены дороги. Поезд у города Луенен врезался в дерево, которое упало на пути, к счастью, никто не пострадал.

Автострады вблизи городов Дуйсбург и Юлих были также частично заблокированы из-за поваленных деревьев и наводнения. Вследствие штормов крайней мере два аэропорта на немецко-французской границе были вынуждены закрыться во время шторма.

В Нидерландах из-за шторма отменили около 200 авиарейсов, а поезда двигались с уменьшением скорости.

Сильные ветры привели к отключениям электроэнергии в Швейцарии, отменены авиарейсы в Цюрихе и Базеле. Тысячи хозяйств на озере Цюрих остались без электроэнергии из-за шторма, а на автострадах ветер опрокидывал грузовики.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Филиппины обрушился тропический шторм, более 100 погибшихВ Шри-Ланке из-за наводнения погиб украинецКак формировались сильнейшие ураганы 2017 года

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 1856
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 6797
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 7385
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 10853
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 3751
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2437
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 1937
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1391
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1788
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2477
  1. Чалый: Решение США по оружию для Украины – сигнал для России 5825 / 6614
  2. В Украине вступили в силу требования ЕС к качеству шоколада 3406 / 3950
  3. Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями 3016 / 3339
  4. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 2527 / 3724
  5. Сигареты в Украине подорожают на 4-5 грн 2431 / 2718
  6. Появилась схема новой окружной дороги Киева 2276 / 2399
  7. Разыграть президента. Почему пранк оказывается эффективным средством 1660 / 1771
  8. МВД наглядно показало изменения в ПДД 1640 / 1864
  9. С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор 1537 / 2014
  10. Германии катастрофически не хватает госслужащих 1504 / 1696
  1. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 18 / 3724
  2. В Украине вступили в силу требования ЕС к качеству шоколада 11 / 3950
  3. Чалый: Решение США по оружию для Украины – сигнал для России 8 / 6614
  4. Разыграть президента. Почему пранк оказывается эффективным средством 7 / 1771
  5. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7 / 6797
  6. Появилась схема новой окружной дороги Киева 5 / 2399
  7. Чёрное золото. Как маркетологи сделали шоколад полезным 5 / 1370
  8. Германии катастрофически не хватает госслужащих 4 / 1696
  9. Введение налога на заграничные посылки отложили на год 4 / 315
  10. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3 / 2794
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.