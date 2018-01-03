В Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов

Израильский Кнессет предварительно поддержал законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Haaretz.

Документ, внесенный министром обороны страны Авигдором Либерманом, депутаты предварительно одобрили на голосовании в среду, 3 января. Для того, чтобы законопроект был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.

Свою полную поддержку законопроекту также выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что документ не является прихотью властей страны, а за терроризм должна быть введена высшая мера наказания, поскольку теракт является военным преступлением. По его словам, террористы должны чувствовать полную тяжесть закона.

Согласно тексту законопроекта, военный прокурор может требовать смертной казни для террориста на свое усмотрение. Кроме того, предлагается, чтобы смертный приговор будет вынесен не единогласным решением военного суда, а большинством голосов судей. Законопроект также запрещает снисхождение после вынесения окончательного смертного приговора.