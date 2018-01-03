Военные заявили о прекращении антиправительственных акций в Иране

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мухаммед Али Джафари объявил о прекращении антиправительственных акций в Иране. Об этом сообщает Анадолу.

"Сегодня - день когда прекратились беспорядки", – заявил генерал в эфире иранского телевидения.

Командующий КСИР напомнил, что акции протеста с экономическими требованиями, начавшиеся в четверг, 28 декабря, в пятницу приобрели политическую окраску.

"В пятницу и в последующие дни протесты превратились в очаги мятежа и беспорядков. Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", – сказал Джафари.

При этом он обвинил в этих событиях США, Израиль и Саудовскую Аравию.

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Ранее сообщалось, что по призыву руководства Ирана 3 января в городах Ахвази, Абадан, Горган, Элам, Ерак, Херрем-Абад, Керманшах и Бушир прошли проправительственные акции.

Митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро переросли в антиправительственные протесты.

В результате столкновений протестующих с силами безопасности в Иране погибли по меньшей мере 23 человека. По данным властей Ирана, задержано не менее 500 демонстрантов, однако неофициальные источники сообщают, что число задержанных больше в разы.

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Великобритания, Германия, Швеция и Турция выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей в Иране и призвали власти страны уважать права человека.