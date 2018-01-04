Манафорт подал в суд на прокурора

Политтехнолог утверждает, что спецпрокурор не имел полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения по отмыванию денег до 2016 года

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт, подал в суд в США иск в котором ставит под сомнение полномочия специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Washington Times.

Манафорт утверждает, что Мюллер не имел юридических полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения по отмыванию денег до 2016 года. Поскольку преступления, которые обвинение приписывает Манафорту, не связаны с избирательной кампанией США 2016-го и касаются исключительно работы Манафорта и его партнера Рика Гейтса в Украине.

Утверждается, что работа Манафорта в Украине завершилась в 2014-м, за два года до того, как Манафорт присоединился к штабу Трампа на достаточно короткий промежуток времени.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг заявляет, что Мюллер был назначен расследовать возможный сговор Трампа с Россией и взлом серверов Демократической партии.

Иск призывает судью окружного суда отвергнуть обвинительное заключение и приказать Мюллеру прекратить расследование дел, касающихся деятельности Манафорта до начала президентской кампании в США.

Напомним, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта относительно освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.